Öleceği içine doğdu

Olay, 16 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. 32 yaşındaki Ramis Kurt'un kullandığı 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığı ileri sürülürken, vücuduna mermi isabet eden Kurt, araç içinde kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de, silahlı saldırının yaşandığı hafif ticari araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



ADETA ÖLECEĞİNİ HİSSETTİ

Cinayete kurban giden Kurt'un bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, "Ölmeyi çoktan göze aldım ben. Sadece yanımda kimleri götüreceğimi düşünüyorum" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti. Kurt'un bu paylaşımı, 'adeta öleceğini hissetmiş, içine doğmuş' yorumlarına sebep oldu.