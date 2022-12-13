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Giriş Tarihi: 14.12.2022

‘Öleceksin’ diyerek tetiğe bastı, silah tutukluk yaptı

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Öleceksin’ diyerek tetiğe bastı, silah tutukluk yaptı
Ankara Çankaya'da boşandığı eşi Pelin Ceylan'ı yol ortasında kurşun yağmuruna tutan Mehmet Eroğlu'nun, genç kadının başına silah dayadıktan sonra "İşte şimdi öleceksin" dediği, ancak tetiğe bastığında tabancanın tutukluk yaptığı ortaya çıktı. Karın bölgesi, sırtı ve göğsünden yaralanan Ceylan'a yardım etmek isteyenlere de silah doğrultarak engel olan Eroğlu'na vatandaşların "Erkeksen kendini öldür" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. 2'si kız 3 çocuk annesi Ceylan'ın tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan Eroğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Öleceksin’ diyerek tetiğe bastı, silah tutukluk yaptı
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