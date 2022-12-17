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Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:10 Son Güncelleme: 17.12.2022 16:11

Ölen dedesinin evine giren hırsızı mahalleliyle bir olup böyle yakaladı

Adana'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı. Sokak ortasında darbedilen şüpheli, polise teslim edildi.

DHA
Ölen dedesinin evine giren hırsızı mahalleliyle bir olup böyle yakaladı

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Gül A., 1 yıl önce yaşamını yitiren dedesine ait eve, farklı zamanlarda hırsız girdiğini ve eşyaların çalındığını fark etti.

Aynı sokakta oturan Ayşe Gül A., dedesinin evinden dün de sesler geldiğini öğrenince bina önüne gitti.

Yukarı çıkıp, tanımadığı kişiyi evde gören Ayşe Gül A., komşularından yardım istedi.

Mahallelinin gelmesiyle şüpheli, yakalanarak dışarı çıkarıldı. Hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında darbedildi.

"Allah için beni bırakın" diyen şüphelinin evden aldığı çantayı açan Ayşe Gül A., "Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın" diyerek bağırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

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Ölen dedesinin evine giren hırsızı mahalleliyle bir olup böyle yakaladı
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