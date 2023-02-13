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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Ölen eşiyle enkaz altında 12 saat yüz yüze kaldı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Ölen eşiyle enkaz altında 12 saat yüz yüze kaldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altından 36 saat sonra elinden düşürmediği Kuran-ı Kerim'le çıkan Tahir Tıraş (60), yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Tıraş, "Kendimi yatağımın yanına attım. Eşim de kendini yatağın diğer tarafına atmıştı. Daha sonra yanıma gelip üstüme kapandı. Gardırop üzerimize düştü. Elim bazanın altına sıkıştı. Eşim bir gün sonra hayatını kaybetti. Ölen eşimle öyle yüz yüze kaldım. Her taraftan hava boşluğu aramaya başladım. Kızım da hayatını kaybetti" dedi.

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Ölen eşiyle enkaz altında 12 saat yüz yüze kaldı
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