Haberler Yaşam Haberleri Ölen gazeteci sayısı 23’e yükseldi
Giriş Tarihi: 18.2.2023

Ölen gazeteci sayısı 23’e yükseldi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ölen gazeteci sayısı 23’e yükseldi
Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar arasında gazeteciler de vardı. Uluslararası basın meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) deprem bölgelerinde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada "Her gün yeni bir acı haberle sarsılıyoruz. Deprem nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı maalesef 23 oldu. Henüz haber alınamayan meslektaşlarımız var. Yaralı olarak kurtulanlar ve tedavisi devam edenler var. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken korkarım ki, yeni acı haberler alacağız. Vefat eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kayıplarımızın artmaması ortak duamızdır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Enkazdan çıkan annenin anlattıkları tüyleri diken diken etti... "Bir şehit geldi zemzem verdi, kızımın başını okşadı"
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen gazeteci sayısı 23’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA