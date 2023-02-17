Ölen gazeteci sayısı 23’e yükseldi

Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar arasında gazeteciler de vardı. Uluslararası basın meslek örgütü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) deprem bölgelerinde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada "Her gün yeni bir acı haberle sarsılıyoruz. Deprem nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı maalesef 23 oldu. Henüz haber alınamayan meslektaşlarımız var. Yaralı olarak kurtulanlar ve tedavisi devam edenler var. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken korkarım ki, yeni acı haberler alacağız. Vefat eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kayıplarımızın artmaması ortak duamızdır" denildi.