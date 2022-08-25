Haberler Yaşam Haberleri Ölen kadının telefonunda sadakatsizlik aranıyor
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Ölen kadının telefonunda sadakatsizlik aranıyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eşini öldürüp "aldattı" savunmasında bulunarak haksız tahrik indiriminden faydalanmak isteyen İsmail Özbek'in oyununu bozdu.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ölen kadının telefonunda sadakatsizlik aranıyor

İstanbul Ataşehir'de geçen Ocak ayında 32 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığı gerekçesiyle katletti İsmail Özbek. Uyuyor taklidi yaptıktan sonra plastik kelepçeyi eşinin boğazına takıp ölene kadar sıkan cani adam, kelepçeyi çöpe atıp teslim oldu. Savcılık eşini öldüren erkeklerin haksız tahrikten faydalanmak için "aldatıldım" savunmasına sığındığın altını çizip, "Zaten öldürüldüğü için eşinin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlama şansı yok. Ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artırır. Aldatılma iddiasını haksız tahrik saymak hakkaniyete uygun değil" dedi.

BİTMEK BİLMEYEN "ALDATILDIM" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkat çekici tespitlerle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği İsmail Özbek, hakim karşısında da yine 'aldatılma' vurgusu yaptı. 15 yıl önce inşaatlara çalışmaya gittiğinde eşinin kendisini bir erkekle aldattığını ve olay zamanı da eşinin telefonunda Fedim isimli bir adamla mesajlaştığını gördüğünü söyledi. İnşaatçı olduğundan lazım olur diye kelepçe aldığını öne süren Özbek, "Beni tahrik etti. Söylediği sözler nedeniyle kan beynime sıçradı. Psikolojik baskısından sonra kendimden geçtim ve kelepçeyi boğazına takıp boğazına sıktım" dedi. Daha önceden savcılık kararıyla eşinin telefonunu dinlettiğini öne süren Özbek, şimdi de bu talebini yineledi.

MAHKEMEDEN SKANDAL ARAŞTIRMA

Mahkeme ise skandal bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi. Kişiler bölümünde sanığın söylediği Fedim isimli bir kayıt olup olmadığının da araştırılmasını kararlaştıran mahkeme, ayrıca aldatma iddiasına konu olan diğer erkeğin de sanığın iddiaları okunduktan sonra açıklama yapması için tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle ekranı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - KESİNTİSİZ
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler? Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen kadının telefonunda sadakatsizlik aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA