Ölen kadının telefonunda sadakatsizlik aranıyor

İstanbul Ataşehir'de geçen Ocak ayında 32 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığı gerekçesiyle katletti İsmail Özbek. Uyuyor taklidi yaptıktan sonra plastik kelepçeyi eşinin boğazına takıp ölene kadar sıkan cani adam, kelepçeyi çöpe atıp teslim oldu. Savcılık eşini öldüren erkeklerin haksız tahrikten faydalanmak için "aldatıldım" savunmasına sığındığın altını çizip, "Zaten öldürüldüğü için eşinin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlama şansı yok. Ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artırır. Aldatılma iddiasını haksız tahrik saymak hakkaniyete uygun değil" dedi.

BİTMEK BİLMEYEN "ALDATILDIM" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkat çekici tespitlerle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği İsmail Özbek, hakim karşısında da yine 'aldatılma' vurgusu yaptı. 15 yıl önce inşaatlara çalışmaya gittiğinde eşinin kendisini bir erkekle aldattığını ve olay zamanı da eşinin telefonunda Fedim isimli bir adamla mesajlaştığını gördüğünü söyledi. İnşaatçı olduğundan lazım olur diye kelepçe aldığını öne süren Özbek, "Beni tahrik etti. Söylediği sözler nedeniyle kan beynime sıçradı. Psikolojik baskısından sonra kendimden geçtim ve kelepçeyi boğazına takıp boğazına sıktım" dedi. Daha önceden savcılık kararıyla eşinin telefonunu dinlettiğini öne süren Özbek, şimdi de bu talebini yineledi.

MAHKEMEDEN SKANDAL ARAŞTIRMA

Mahkeme ise skandal bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi. Kişiler bölümünde sanığın söylediği Fedim isimli bir kayıt olup olmadığının da araştırılmasını kararlaştıran mahkeme, ayrıca aldatma iddiasına konu olan diğer erkeğin de sanığın iddiaları okunduktan sonra açıklama yapması için tanık olarak dinlenmesine karar verdi.