Haberler Yaşam Haberleri Ölen komşularının engelli kızı Suna’ya sahip çıktılar
Giriş Tarihi: 8.5.2022

Ölen komşularının engelli kızı Suna’ya sahip çıktılar

Ölen komşularının engelli kızı Suna’ya sahip çıktılar
TEKİRDAĞ Çorlu'da 2 yıl önce annesi ölen, engelli Suna Eser'e (13), komşuları 3 çocuk annesi Hadiye Tuna sahip çıktı. 2 yıldır Suna'ya evinde bakan Tuna ailesi, babası Mehmet Eser'in de rızasıyla, çocuğu evlatlık edinmek için mahkemeye başvurdu. Eşinin Suna'yı nüfuslarına geçirmek için babasından rıza aldığını ve dava açtığı haberini duyunca gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Hadiye Tuna, "3 çocuğum vardı, 4'üncüsü de Suna oldu" dedi. Ramazan Tuna da Bundan sonra hiç ayrılmayacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Domenec Torrent'ten Başakşehir yorumu! "Muslera'ya aşığım..."
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen komşularının engelli kızı Suna’ya sahip çıktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA