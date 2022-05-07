Ölen komşularının engelli kızı Suna’ya sahip çıktılar

TEKİRDAĞ Çorlu'da 2 yıl önce annesi ölen, engelli Suna Eser'e (13), komşuları 3 çocuk annesi Hadiye Tuna sahip çıktı. 2 yıldır Suna'ya evinde bakan Tuna ailesi, babası Mehmet Eser'in de rızasıyla, çocuğu evlatlık edinmek için mahkemeye başvurdu. Eşinin Suna'yı nüfuslarına geçirmek için babasından rıza aldığını ve dava açtığı haberini duyunca gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Hadiye Tuna, "3 çocuğum vardı, 4'üncüsü de Suna oldu" dedi. Ramazan Tuna da Bundan sonra hiç ayrılmayacağız" dedi.