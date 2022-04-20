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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:38

Ölen yavrularını böyle aradılar, görenler duygulandı

İHA
Ölen yavrularını böyle aradılar, görenler duygulandı

Sivas’ta Kızılırmak nehrinde ölen yavrularını arayan anne köpekler, görenleri duygulandırdı. Uzun süre nehirde yavrularını aradılar. Köpeklerden biri bulduğu ölü bir yavrunun kendi yavrusu olmadığını anlayınca kendi yavrularını aramaya devam etti.

Sivas'ta anne köpeklerin nehirde ölen yavrularını araması görenleri duygulandırdı. Ölen yavruları nehre atılan anne köpekler, yavrularını bulmak için kendilerini tehlikeye atarak Kızılırmak'ın coşkun akan suyuna girdiler. Uzun süre nehirde yavrularını aradılar. Köpeklerden biri bulduğu ölü bir yavrunun kendi yavrusu olmadığını anlayınca kendi yavrularını aramaya devam etti. Erdoğan Önemlibıçak izleyenleri duygulandıran bu anları cep telefonu ile kaydetti.
İki farklı köpeğin ölen yavrularının sahipleri tarafından nehre atıldığı annelerinin ise atılan yavrularından vazgeçemedikeri görüldü.

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Ölen yavrularını böyle aradılar, görenler duygulandı
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