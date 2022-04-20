Ölen yavrularını böyle aradılar, görenler duygulandı

Sivas'ta anne köpeklerin nehirde ölen yavrularını araması görenleri duygulandırdı. Ölen yavruları nehre atılan anne köpekler, yavrularını bulmak için kendilerini tehlikeye atarak Kızılırmak'ın coşkun akan suyuna girdiler. Uzun süre nehirde yavrularını aradılar. Köpeklerden biri bulduğu ölü bir yavrunun kendi yavrusu olmadığını anlayınca kendi yavrularını aramaya devam etti. Erdoğan Önemlibıçak izleyenleri duygulandıran bu anları cep telefonu ile kaydetti.İki farklı köpeğin ölen yavrularının sahipleri tarafından nehre atıldığı annelerinin ise atılan yavrularından vazgeçemedikeri görüldü.