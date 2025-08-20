Olga’nın şüpheli ölümü araştırılıyor

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden Azerbaycan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kadının kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hastabakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi. Olga'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.