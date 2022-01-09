Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.