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Giriş Tarihi: 9.1.2022 22:08 Son Güncelleme: 9.1.2022 22:08

Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

A- Eskrim
B- Kürek (CEVAP)
C- Binicilik
D- Sörf

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Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?
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