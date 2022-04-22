Olmaması gereken bir durumdu, pişmanım

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde geçen çarşamba günü aracıyla tehlikeli manevralar yapan Buse Cantank, o anları gösteren videonun sosyal medya gündemine düşmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. "Drift" ve "saygısızca araç kullanmak"tan 9 bin 321 lira para cezası kesilen Cantank'ın ehliyetine de iki ay süreyle el konuldu. "Maganda" yakıştırmasıyla anılmayı kabul etmediğini dile getiren Buse Cantank, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yaptığımın savunulur bir tarafı yok elbette. Ama bu kadar linç edilmek beni çok yıprattı. Elbette olmaması gereken bir durumdu. Ben zaten yeterince pişmanım. 20 saniyelik yaptığım bir şeydi. Tek başımaydım. Biraz gaza yüklendim sonra direksiyonu topladım. Sosyal medyada hakkımda o kadar kötü şeyler yazıldı ki. Onlarca küfür yazıldı. Yorumlarda ne namusum kaldı ne haysiyetim, ne de insanlığım. Giydiğim kıyafete kadar laf ettiler. Çok pişmanım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.