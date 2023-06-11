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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Olmaz olsun böyle anne baba

Ankara’da 6 yaşındaki Reyhan Ö.’nün annesi ve üvey babası tarafından tuvalete kitlendiği ortaya çıktı. Mağdur çocuğun işkenceye uğradığı ise teyzesi Özlem İ. sayesinde ortaya çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Olmaz olsun böyle anne baba
SABAH'ın ulaştığı detaylara göre Mamak ilçesinde Leyla Ö.(38), eşinin ölümünün ardından Hayati Ö. ile evlendi. İlk eşinden olan kızı Reyhan'ı kız kardeşine bırakan Leyla Ö., bir süre sonra kızını tekrar yanına alarak yeni eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kardeşini arayan sorumsuz anne, Reyhan'ın küçük kızını kıskandığını bahane ederek kardeşinden ona bakmasını istedi.

VAHŞETİ PEDAGOGA ANLATTI
Teyze Özlem İ., 6 yaşındaki yeğeni Reyhan'ı alıp evine götürdüğünde korkunç vahşetle yüzleşti. Minik kız, kollarının ve sırtının acıdığını söylemesi ve dokunmamasını isteyince şüphelenen teyze, yeğeninin vücudundaki morlukları fark etti. Yürümekte de zorluk çeken küçük Reyhan, teyzesine, ayağının acıdığını, üvey babasının tek ayak üzerinde beklettiğini, babasının eliyle, terlikle ve sopayla dövdüğünü söyledi. Özlem İ. vakit kaybetmeden soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı ve kız kardeşi ve eniştesinden şikayetçi oldu. Başsavcılık soruşturma başlattı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Reyhan, annesi ve üvey babasının kendisini darp ettiğini, neden darp ettiklerini bilmediğini, yemek vermediklerini, kanepede tek başına uyuduğunu, banyo yaptırmadıklarını, kıyafet almadıklarını ve tuvalete girdiğinde ışığı kapatıp kapıyı kilitlediklerini anlattı.

8 YIL HAPİSLE YARGILINACAKLAR
Gözaltına alınan Leyla Ö. ile üvey baba Hayati Ö. suçlamaları kabul etmedi. Savcılığa ifade veren teyze Özlem İ. "Doktora götürdük, rapor aldırdık. 5 ay yanımda kaldı. Işıkları kapatmamıza izin vermiyordu" dedi. Savcılık, Leyla Ö. ve Hayati Ö. hakkında 'Çocuğa eziyet etme' suçundan sekizer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeye mağdur beyanındaki 'yemek vermeme, tuvalete kilitleyip ışıkları kapatma, sürekli olarak şiddet uygulama' şeklindeki eylemlerin sistematik şekilde mağdurun eziyet çekmesine yol açacak nitelikte bulunduğu ifade edildi.

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Olmaz olsun böyle anne baba
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