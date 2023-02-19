Ölmeden 5 saat önce arkadaşına attığı ilginç mesaj

Fethiye'li Sağlık memuru Muzaffer Kılınç depreme Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Tayini çıktığı için eşyalarını toplayan hatta arkadaşlarıyla vedalaşarak son kez nöbete kaldığı hastane ek binasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki Kılınç'ın depremden 5 saat önce bir arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı. Kılınç'ın tayin olduğu Marmara adasının kuzeyinde deprem olduğunu internetten alıp arkadaşıyla paylaştığı ortaya çıktı. Arkadaşı, "Beklenen Marmara depremine atıfta bulunmuş Muzom. 5 saat sonrada deprem de can verdi" diye paylaştı.

Öte yandan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan beraberinde Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Fethiye AK Parti ilçe başkanı Turgay Öztürk ile birlikte Hatay Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasındaki son nöbeti sırasında hayatını kaybeden Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç'ın ailesine taziye ziyareti bulunarak sabır ve başsağlığı dilediler. Cenazesi Fethiye'de toprağa verilen Muzaffer Kılınç'ın annesi Fatma Kılınç ve diğer kardeşlerine sabır dileyen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Depremde vefat eden kardeşimizin annesi Fatma teyzemize ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerimizi ilettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.