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Giriş Tarihi: 3.4.2022 10:05 Son Güncelleme: 3.4.2022 10:07

Ölmeden önce adını verdiği katile 14 yıl 2 ay hapis

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Ölmeden önce adını verdiği katile 14 yıl 2 ay hapis

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölmeden önce polislere katilinin adını söyleyen Ferhat Yıldırım cinayetiyle ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Yıldırım'ın adını verdiği Fazıl Aydın ile yeğeni Abdulsamet Aydın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Ancak haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle ceza 14 yıl 2 ay hapse indirildi. Mahkeme 6 sanığı da cinayete yardımdan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık beraat etti.

Ferhat Yıldırım, İstanbul Sultangazi'de eşinden şiddet gören kız kardeşi Hilal Aydın'ı, Darıca'daki baba evine getirmiş, buna öfkelenen Aydın ailesi Yıldırım ailesinin Darıca'daki evlerine baskın yapmış ve 30 yaşındaki Ferhat Yıldırım tabanca ile öldürülmüştü.

Bayramoğlu Mahallesinde 7 Haziran 2019'da meydana gelen olayda Ferhat Yıldırım, ölmeden önce hastanede polislere katilinin adını söylemişti. Yıldırım, Fazıl Aydın tarafından vurulduğunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Fazıl Aydın ile birlikte toplam 10 sanığa Gebze Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, karara bağlandı.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HÂL İNDİRİMİ

Mahkeme, sanıklardan Fazıl Aydın ve yeğeni Abdulsamet Aydın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ancak Ferhat Yıldırım'ın ölmeden önce kız kardeşini almaya gittiği evde Fazıl Aydın'ın babası, Abdulsamet Aydın'ın da dedesi olan Memet Aydın'ın boğazını sıkması haksız davranış olarak kabul edildi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile iki sanığın müebbet hapis cezası, 14 yıl 2 ay hapse düşürüldü.

Sanıklar Bayram Aydın, Muzaffer Aydın, Resul Aydın, Kadir Tebiş, İskender Aydın ve Yılmaz Aydın ise cinayete yardımdan aynı şekilde indirimli ceza verilerek, 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Sanıklar Ayhan Yıldırım ve Mesut Çınar ise beraat etti. Dava dosyası, istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

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Ölmeden önce adını verdiği katile 14 yıl 2 ay hapis
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