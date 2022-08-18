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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Ölmeden önce katilin numarasını verdi

İstanbul’da Murat Mimaroğlu, eski eşinin sevgilisi Şahin Arslan’ı evde bıçaklayarak öldürdü. Şahin Arslan’ın ölmeden önce annesine katilinin numarasını attığı ortaya çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ölmeden önce katilin numarasını verdi
İstanbul'da Murat Mimaroğlu, eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Şahin Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı kayıplara karışırken, Şahin Arslan'ın ablası, kardeşinin ölmeden önce annesine katilinin numarasını attığını, kendisine de bir flaş disk verdiğini söyledi.
Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç'in evine gitti. Evde eski eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, çıkardığı tartışmanın ardından Şahin Arslan'ı defalarca bıçaklayıp kayıplara karıştı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Şahin Arslan öldü. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, öldürülen Şahin Arslan'ın annesi ve ablası cinayete isyan etti.



Oğlunun planlı şekilde öldürüldüğünü savunan anne Fikriye Değirmenci, "O kadın oğlumu iki gündür evinde tutuyordu. Dün gece de öldürmüşler. Kocası da tehdit ediyordu, kadın da, kocasının ablası da. Hepsinin kanıtı var. Seni kaldırmamız 10 bin TL'ye bakar diyerek tehdit de ettiler zaten. Oğlumu ortalıktan kaldıran bu aile. Onlar da suçsuz değil" diyerek Pınar İreç ve ailesini hedef aldı.



Şahin Arslan'ın ablası İlknur Arslan ise, "Kardeşim 'Bana bir şey olursa bir flaş disk var elimde, onu polislere verirsin' diyordu. Bir an önce saldırganın bulunmasını istiyoruz. Kadının da bu kadar kolay kurtulmasını istemiyorum, çünkü bu olay onun evinde oldu, o teşvik etti" iddiasında bulundu. İlknur Arslan, "Kardeşim tehdit edildi. En son zaten annemle konuşmuş. Kayıt diye bir mesaj atmış. Öldüren şahsın numarasıymış bu. Bize son mesajı o oldu" diye konuştu.

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Ölmeden önce katilin numarasını verdi
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