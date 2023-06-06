Ölmeden önce sevgilisini aradı

İstanbul Ataşehir'de önceki gün akşam Çilem Büşra Yılmaz (32), erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü arayıp intihar edeceğini söyledi. Serkan Ö.'nün ihbarı üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin pencereden girdiği evde genç kadının doğalgaz borusuna iple asılı cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.Yılmaz'ın, 2 Haziran günü kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikâyetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö. serbest kaldı. Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi. Yılmaz'ın komşusu A.D. bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü.Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran'da aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayıp malzemeleri koluna tek takamayacağını söyleyip eve çağırdı. Alkollüydü, kendisine yardım edemeyince annesini aradım ancak ulaşamadım. Evden çıktım. Görüntülü arayınca polise haber verdim" dedi.