Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yaşayan A.K. (40), 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak için dilekçe verdiğini söyledi. En küçüğü 5, en büyüğü 14 yaşında ikisi ikiz 5 çocuğu olan A.K., yıllarca eşinden şiddet gördüğünü belirterek "Şikâyetim üzerine eşim 2 hafta uzaklaştırma kararı aldı. Ancak daha sonra tekrar eve gelerek evdeki eşyalarıma zarar verip dışarıya attı. Evi terk etmem için tehdit etti. Çok korkuyorum, evi terk edip ailemin yanına sığındım. Ölmek değil, yaşamak istiyorum. Bana ve çocuklarıma sahip çıkılsın istiyorum" dedi.