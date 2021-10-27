Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesinde eşi Serhat T
.'den (34), sürekli şiddet gördüğü için 38 günde evini terk ederek gittiği babaevinde boşanma davası açan Ayla B
. T (28), ölümle tehdit edildiğini söyledi. Ayla B.T., uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin, babasını döverek burnunu da kırdığını belirterek, "Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor. Beni çarşı içinde darp etti, kaşımı patlattı. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi. Damadının dövdüğü Kemalettin B
. ise "Beni iş yerime gelerek darp etti. Burnum kırıldı. Evimize gelip eşime ve bana küfür ediyor. Korkutuyor bizi, tehdit ediyor. Öldüreceğini söylüyor. Şikayetçi olduk. Biz şikayetçi oldukça gece nezarete alınıp sabah salınıyor. Nasıl iş anlamadık gitti. İlla birisinin ölmesi mi lazım?" diye konuştu. DHA