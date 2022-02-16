‘Ölmek istemiyorum’ diye diye can verdi

Doktorun yeni bir tedavi yöntemi denediğini, yapılan yanlışı kızının canıyla ödediğini ileri süren acılı anne, “Sarı Çiğdem’im soldu, sorumluları cezasını çeksin” dedi
Konya'da, 4 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede "rektum kanseri" teşhisi konulan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiğdem Sakman, ameliyat edildi. İddiaya göre izni olmadan rahmi alınan ve mesanesinde de yırtık meydana gelen Sakman, günden güne eridi. Daha sonra 30'dan fazla operasyon geçiren Sakman, görme yetisini kaybetti. Geçen 12 Şubat'ta da çocuklarını dahi göremeden öldü. Meram ilçesinde annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Çiğdem Sakman, 3 yıl önce karın ağrısı şikâyeti ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Genel Cerrahi Servisi'nde muayene olan Sakman'a "rektum kanseri" teşhisi konuldu. Hemen ameliyata alınan Sakman'ın iddiaya göre izni olmadan rahmi alındı. Mesanesinde de yırtık meydana geldi. Çiğdem Sakman, o günden sonra 30'dan fazla operasyon geçirdi. Durumu gittikçe kötüleşen ve birçok şehirde farklı doktorlar tarafından tedavi edilen Sakman'ın vücudunu kanser tamamen sardı. Zamanla görme yetisini de kaybeden Sakman, çok sevdiği çocuklarını bile göremedi. Yoğun bakımdaki tedavisi sürecinde 35 kiloya düşen Sakman, 12 Şubat'ta son nefesini verdi.
'BAŞKA CANLAR YANMASIN'
Acılı anne Sebahat Sakman (63), SABAH'a konuştu. Kızının, ilk ameliyatın ardından geçen 4 yılda, kötü günler yaşadığını anlatan Sebahat Sakman, "Doktor 'Yeni bir tedavi yöntemi deniyorum' diyerek kızımı kullandı. Bu hata nedeniyle kanser tüm vücudunu sardı. Yapılan yanlışı kızım canıyla ödedi. Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Çocuklarını bile göremeden, eriyip bitti. 'Anne ölmek istemiyorum' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Sarı Çiğdem'im soldu, toprak oldu. Kızımın başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim. Kızım öldü, ama başka canlar yanmasın" dedi. Hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında açılan 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davasının da sürdüğü belirtildi.