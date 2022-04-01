Ölmek isteyen kadını polis aracın camını kırarak kurtardı

Olay merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Züleyha Akbel, kendisine ilgi göstermeyen eşi Mustafa Akbel (40) ile tartıştı. Eşinin evden ayrılmasından sonra genç kadın aracına bindikten sonra yaşamına son vermek için ilaçlar içti. Bir süre sonra aracını park eden Züleyha Akbel, eşini arayarak ilaç içtiğini ve intihar edeceğini söyledi.

Mustafa Akbel eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tekrar eşini arayan Züleyha Akbel, Çatalan Barajı'nın batı köprüsünde olduğunu söyledi. Bir taraftan eşinin bulunduğu yere otomobille giden genç adama, bir yandan da polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine Mustafa Akbel ile birlikte aynı anda gelene polisler, aracın içinde baygın halde bulunan Züleyha Akbel'i cipin arka camını kırıp kurtardı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.