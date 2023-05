“Ölmesi mi lazımdı” kararı... “Seni öldürürüm” savunmasıyla tahliyeyi aldı

Olay geçen Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Minibüs sürücüsü Selahattin Sarıhan, Berk Delibaş'ın kullandığı motosikletin önüne aracını kırdı. Motosiklet sürücüsü, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan bıçağını alıp inen sürücüye annesi engel olmak istese de başaramadı. 7 bıçak darbesi alan motosiklet sürücüsü kanlar içinde kaldı. Olay an be an motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.