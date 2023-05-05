“Ölmesi mi lazımdı” kararı... “Seni öldürürüm” savunmasıyla tahliyeyi aldı

Olay geçen Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Minibüs sürücüsü Selahattin Sarıhan, Berk Delibaş'ın kullandığı motosikletin önüne aracını kırdı. Motosiklet sürücüsü, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan bıçağını alıp inen sürücüye annesi engel olmak istese de başaramadı. 7 bıçak darbesi alan motosiklet sürücüsü kanlar içinde kaldı. Olay an be an motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
"PES" DEDİRTEN SAVUNMA: BIÇAK YARALAMIŞ
Çok tepki çeken olayın ardından minibüs sürücüsü Selahattin Sarıhan "silahla yaralama" suçundan tutuklandı. "Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Suçumu kabul ediyorum, 'seni öldürürüm' de dedim ama ben de şikayetçiyim" diyerek pes dedirten bir savunmaya imza attı, tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin aracından aldığı bıçakla direk motosikletlinin üzerine doğru yürüyüp bıçakladığını kaydetti. "Silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" İTİRAFI
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan minibüs sürücüsü Selahattin Sarıhan motosiklet sürücüsünün önünü kestiğini iddia ederek, "Çok hızlı bir şekilde geldiği için kendisinde silah olduğunu zannettim. Kendimi koruma amaçlı, uzaklaşsın diye bıçağı salladım. Çok korktuğum için gerginlik sebebiyle 'seni öldürürüm' demiş olabilirim" dedi.
TUTUKLULUK ORANTILI DEĞİLMİŞ
Mağdur motosiklet sürücüsü Berk Delibaş ise minibüs şoförünün aracını önüne kırması nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Delibaş, "Düştüğümde 'seni öldürürüm' dedi, tekrar üzerime saldırdı" diyerek ölümden nasıl döndüğünü anlattı. Tüm bu yaşananlara rağmen mahkeme bir ay tutuklu kalan sanığın tutuklulukta geçen süresi, verilmesi beklenen ceza ve tutukluluk tedbirinin orantılı olmaması gerekçeleriyle sanığın tahliyesine karar verdi.