“Ölmesi mi lazımdı” kararı... “Seni öldürürüm” savunmasıyla tahliyeyi aldı

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA: BIÇAK YARALAMIŞ

Çok tepki çeken olayın ardından minibüs sürücüsü Selahattin Sarıhan "silahla yaralama" suçundan tutuklandı. "Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Suçumu kabul ediyorum, 'seni öldürürüm' de dedim ama ben de şikayetçiyim" diyerek pes dedirten bir savunmaya imza attı, tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin aracından aldığı bıçakla direk motosikletlinin üzerine doğru yürüyüp bıçakladığını kaydetti. "Silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.