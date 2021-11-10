Ölmeyen adam lakaplı Ümmet Dede evinde ölü bulundu

Küpeli Köyünde yaşayan ve renkli kişiliğiyle tanınan Ümmet Büyükodabaşı, 88 yıllık yaşamında 6 kez ölümden döndü. Köylülerinin 7 canlı dediği Ümmet Dede belgesellere de konu oldu. Üç kez vurulmasına rağmen ölmeyen Ümmet Büyükodabaşı başına gelen her olaydan kıl payı kurtuldu.