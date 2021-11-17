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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:45

'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
’Oltalama’ dolandırıcıları yakalandı

Batman’da phishing (oltalama) yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing (oltalama) yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 7 adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 7 adet banka kartı, 7 adet cep telefonu, 6 adet simkart, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayara el konuldu. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı
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