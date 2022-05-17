Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "oltalama" yöntemi ile vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve bu yolla dolandırıcılık yaparak menfaat temin eden gruba yönelik, Diyarbakır merkezli 10 ilde bugün operasyon gerçekleştirdi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu polis, şüphelilerin ele geçirdikleri bilgileri sattıkları, yakalanmamak için başkalarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve bu banka hesaplarında para transferleri esnasında açıklama kısmına yazdıkları mesajlarla haberleştikleri ortaya çıkarıldı.







“Oltalama” yöntemi ile banka bilgilerini ele geçiren çete çökertildi | Video

Operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte polis incelemek üzere, 16 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 3 adet laptop, 2 adet bilgisayar kasası, 10 adet harddisk, 4 adet hafıza kartı, bir adet tablet ile 8 adet USB belleğine el koydu.