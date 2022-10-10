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Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:13 Son Güncelleme: 10.10.2022 10:22

‘Oltalama’ yöntemiyle 2 milyonluk vurgun: 208 kişiyi dolandırdılar

Konya merkezli 4 ilde kurumsal araç kiralama sitelerinin kopyalarını oluşturarak, araç kiralamak isteyen 208 vatandaşı ‘oltalama’ yöntemiyle toplamda 1 milyon 850 bin lira dolandıran 7’si kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Adem Karakuş’un yardımcısı olduğu ileri sürülen Ceyhun Gürkan’ın eski ve yeni sevgililerini de dolandırıcılıkta kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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‘Oltalama’ yöntemiyle 2 milyonluk vurgun: 208 kişiyi dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 8 ay önce, araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten bir kişinin müracaatı üzerine harekete geçti. Adeta iğneyle kuyu kazan ekipler, parayı aldıktan sonra telefonlarını kapatan şebekenin kullandıkları telefon numaralarına binlerce numara içerisinden ayıklayarak ulaştı. Şebekenin İstanbul üzerinden yönetildiği belirleyen polis, şüphelileri takibe aldı.

208 KİŞİDEN 1 MİLYON 850 LİRALIK VURGUN

Polis, yaptığı tikiz çalışma sonucu örgütün çalışma sistemini ortaya çıkardı. Özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen şebekenin, tanınmış ve kurumsal olarak hizmet veren oto kiralama şirketlerinin içerik ve ara yüzlerinin aynısını tasarladıkları ve bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve arttırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları ve hatta internet reklamları kullandığı tespit edildi.

PARALARI KENDİ HESAPLARINA YATIRTMIŞLAR

Dolandırıcılar, arayan vatandaşlarla müşteri hizmetleri gibi konuştuğu, müşteriye kendi hesap bilgilerini vererek parayı yatırmasını istediği öğrenildi. Müşterilerin de kurumsal bir firma olduğunu düşündüğü için hiçbir tereddüt etmeden parayı hesaba yatırdığı ancak aradığı numaraya bir daha ulaşamadığı belirtildi. Müşterilerle genellikle kadınların konuştuğu kaydedildi.

ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ DE DOLANDIRICILIKTA KULLANMIŞ

Dosyanın tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Konya merkezli operasyonda İstanbul, Ankara ve Ordu illerinde yapılan baskınlarda 7'si kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinde örgüt lideri olduğu ileri sürülen Adem Karakuş ve yakın korumalık yaptığı öğrenilen yardımcısı Ceyhun Gürkan'ın da bulunduğu şüpheliler Konya'ya getirildi. Haklarındaki hiçbir suçlamayı kabul etmediği ileri sürülen şüpheliler arasında lider yardımcısı olan Ceyhun Gürkan'ın yeni sevgilisi Dilara B. ile eski sevgilisini de dolandırıcılıkta kullandığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüphelide serbest bırakıldı.

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‘Oltalama’ yöntemiyle 2 milyonluk vurgun: 208 kişiyi dolandırdılar
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