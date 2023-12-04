“Oltalama” yöntemiyle 30 ilde 69 kişiyi dolandırdılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçunu işleyen örgütün "marketplace" isimli yer sağlayıcıda çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle "oltalama" (phishing) yöntemini ile 30 farklı ilde 69 şahsı 1 milyon 200 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında teknik takibe alan dolandırıcılık çetesine Diyarbakır merkezli operasyon gerçekleştirildi. Mersin ve Ankara'yı da kapsayan faaliyette dolandırıcılara ait 6 ayrı adreste eş zamanlı aramalar yapılırken, 5 kişi yakalandı. Bir kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Jandarma tarafından söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi. Biri cezaevinde olmak üzere gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte 6 kişi tutuklandı.