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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Oltayla 100 kiloluk orkinos yakaladılar

Oltayla 100 kiloluk orkinos yakaladılar
Antalya'da, amatör balıkçılar Yusuf Kara, Mustafa Genç ve Gökhan Gencer, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Balıkçı Barınağı'ndan hareket etti. Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık takıldı. Balık, tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi. İki saat süren mücadelenin ardından balık, limana getirildi. İncelemede balığın orkinos olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, "Abi efsane, efsane. Maşallah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. İHA

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Oltayla 100 kiloluk orkinos yakaladılar
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