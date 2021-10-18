Ölü bulunmuştu! Eşiyle boşanma aşamasındaymış

Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Dökmeci, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Polis olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatırken, Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Dökmeci'nin intihar ettiği belirlenirken, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi.

