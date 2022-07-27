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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:51

Ölü doğan bebeğini çöpe attı

İstanbul’da ölü doğan bebeğini poşetle çöpe atan bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ölü doğan bebeğini çöpe attı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması 22 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde açıldı. Bir adreste doğum yapan bir kadının, ölü doğan bebeğini gömdüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı. V.S.K. isimli kadının ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığı, ölü doğan bebeğini bir gün önce gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığı belirlendi. V.S.K. olayı itiraf etti ve gebelik sürecini ve doğumu ailesinden gizlediğini söyledi.

V.S.K.'nın "Rızam olmadan birlikte olduk ve hamile kaldım" iddiasında bulunduğu O.U. da "Cinsel Saldırı" suçundan dolayı gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen V.S.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atık Merkezi'nde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ölü doğan bebeğini çöpe attı
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