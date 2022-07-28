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Giriş Tarihi: 28.7.2022

Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attı

Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attı
İstanbul, Bahçelievler'de 22 Temmuz cuma gecesi evinin banyosunda doğum yapan ve ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöp konteynırına atan V.S.K. isimli kadın tutuklandı. İhbar üzerine gözaltına alınan kadın, O.U.'nun tecavüzü sonucu hamile kaldığını ve bebeği ölü doğduğu için çöpe attığını söyledi. Polis, bebeğin babası olduğu ileri sürülen O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. V.S.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, O.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çöpe atıldığı iddia edilen bebeğin bulunması için atık merkezindeki aramalar ise sürüyor. DHA

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Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attı
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