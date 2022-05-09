‘Ölü taklidi yaparak kurtuldum’

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bayram ziyaretinden dönerken, otomobillerine düzenlenen silahlı saldırıda, eşi Garibe (42) ve kızı Nayime Dağ'ı (18) kaybeden, diğer çocukları Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ile birlikte yaralı kurtulan Abdurrahman Dağ, dehşet anlarını anlattı. Saldırganların, uzun namlulu silahlarla 48 mermi attığını anlatan Dağ, "Bana da 4 kurşun isabet etti. Yanıma yaklaştılar. Ölü taklidi yaptım. 'Öldü' sanıp uzaklaştılar. Sağ olduğumu bilselerdi, öldürürlerdi. Oğlum Mahir'in kafasında uzun namlulu silah mermisi var. Felç olma riski nedeniyle çıkarılamadı. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Beni bir yıldır, petrol hattından hırsızlık yapanları ve firari hükümlüleri güvenlik güçlerine ihbar etmekle suçluyorlardı. 'Bununla alakam yok' dedim, dinlemediler. Sadece bir kişi tutuklandı. Diğerleri serbest" dedi.