Yaşlı anne ve kızı soba kurbanı oldu

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile 54 yaşındaki özel birey kızı Bahar Kandemir, sabah ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve kızdan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Bölgeye gelen sağlık ekipleri eve girdiklerinden anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatlarını kaybeden anne kızın cenazeleri, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

MUTLULUK DOLU FOTOĞRAFLAR KALDI

Ölümün bile ayıramadığı anne ve kızından ise geriye birlikte çekildikleri mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Anne kızın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Akalan Mahallesi'nde toprağa verilecek.