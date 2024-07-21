Ölüm dairesindeki sırrı rapor aydınlatacak

İstanbul Esenyurt'ta 13 katlı bir binada günübirlik kiralanan dairede 21 yaşındaki Saliha Kenar'ın cansız bedeni bulundu. Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi'nde bulunan günlük kiralık bir dairede meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'Bir erkek kadını pencereden atmaya çalışıyor' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan daireye girdiklerinde Saliha Kenar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. N.A. gözaltına alınarak emniyette sorguya alındı. N.A.'nın ilk ifadesinde, kız arkadaşı Saliha Kenar'ın fenalaştığını, hava alması için balkona çıkardığını, Kenar'ın bayılarak yatağa uzandığını söylediği öğrenildi. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.