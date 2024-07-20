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Giriş Tarihi: 20.7.2024 12:07 Son Güncelleme: 20.7.2024 13:30

Ölüm denizde yakaladı: 2 balıkçı öldü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 2 balıkçı öldü.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Ölüm denizde yakaladı: 2 balıkçı öldü

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde balık tutmak için göle açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul (55), kayıklarının batması sonucu hayatını kaybetti.

Ondokuzmayıs Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, balık tutmak için saat 14.00 sıralarında kayıkla Yörükler mevkisinden Ulugöl'e açıldı. İkilinin ailesi, kendilerinden uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti. Ekiplerin başlattığı geniş kapsamlı arama sonrası, Mehmet Erdenli'nin saat 21.00 sıralarında, Hayrettin Ertuğrul'un ise saat 22.30 sıralarında cansız bedenlerine ulaşıldı. İkilinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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Ölüm denizde yakaladı: 2 balıkçı öldü
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