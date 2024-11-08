Ölüm döşeğindeki amcasının şirket hesabından kendisine para gönderdi: Dolandırıcılıktan yargılanacak

İstanbul'da faaliyet gösteren Öz Zenginler İnşaat Nakliyat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Hulusi Zengin 4 Nisan 2018'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ancak Zengin'in ölümünden bir gün önce şirket hesabından 165 bin TL'lik tutarı öz yeğeni Yakup Zengin'e "İş avansı" adı altında gönderildiği görülüyordu.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE PARA TRANSFERİ

Bu durumdan şüphelenen şirket yetkilileri araştırmaya koyuldu. Çünkü para transferinin gerçekleştiği tarihte Zengin entübe edilmiş, talimat verecek durumda değildi. Şirket yetkilileri, 2022 yılında savcılığa başvurularak Hulusi Zengin'in öz yeğeni Yakup Zengin'in şirketin itibarını zedeleme, sahte evrak düzenleme, ve haksız kazanç elde etme amacıyla hareket ettiğini öne sürerek "Dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldular.

SAHTE TALİMATI FAKSLA GÖNDERMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Öz yeğenin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede şirket müşteki, mağdur ise vefat eden Hulusi Zengin idi. İddianamede, bankaya verilen talimatın faks yoluyla gönderildiğini ve yer alan imzanın Hulusi Zengin'e ait olmadığı, ortaya çıktı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Amcası yoğun bakımda yaşam savaşı verirken hesabına para aktaran yeğen Yakup Zengin'in "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.