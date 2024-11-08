Ölüm geçidinde bir kaza daha

Bakırköy'de 7 ay önce 4 kişinin feci şekilde can verdiği alt geçitte bir kamyon kazası daha meydana geldi. Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde seyir halinde olan İSKİ'ye ait bir vinç, üst geçide çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten oluşması yüzünden bir süre yoğunluk oluştu. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Daha önce de dorsesi üst geçide takılarak devrilen ve yanından geçen araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından bugüne kadar hiçbir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.