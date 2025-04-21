Ölüm halı sahada geldi

Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), yaşamını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Hasan Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.