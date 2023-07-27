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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Ölüm hastane yolunda yakaladı

Ölüm hastane yolunda yakaladı
Adana'nın Kozan ilçesinden, kent merkezindeki hastaneye gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil, Sarıçam ilçesinde yolu süpüren karayolları aracına arkadan çarptı.

ANNE ÖLDÜ
Arka koltukta oturan ve ön camdan fırlayan anne Emine Topak ölürken, otomobili kullanan oğlu Haşim Toprak, gelini Selma Topak ve 6 yaşındaki torunu Nazlı Toprak yaralandı. Kozan ilçesindeki başka bir kazada ise Düzağaç Mahallesinde kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Yaşar Ölmez (80) öldü.
Niğde'de, Ünal Korkoca'nın kullandığı minibüs ile Osman Uğur'un kullandığı otomobil, Çamardı-Pozantı yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de öldü. Ölenlerden Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve yeni nişanlandığı öğrenildi.

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Ölüm hastane yolunda yakaladı
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