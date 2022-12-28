Ölüm kargosu polise takıldı

Yılbaşı öncesi, 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 ton sahte içki, 5 ton da sahte içki yapımında kullanılan kaçak alkol ele geçirildi.Bursa'da, sahte alkol imalatı ve sevkiyat adreslerini tespit eden ekipler, tekel bayii ve bunlara bağlı depolara düzenlediği operasyonlarda, 3 bin litre etil alkol, 2 bin 700 içki kiti, 400 şişe sahte içki, 1700 içki etiketi, bin içki kutusu, 1500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, E.Ç, M.K, O.D, A.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kargo ile 81 ile sahte içki gönderdikleri öne sürüldü.İstanbul'un Bakırköy ve Esenler ilçelerinde 12 bin 250 litre sahte viski, rakı, votka, etil alkol ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.Ankara'da 361 şişe sahte alkollü içki, 250 litre etil alkol, 90 yabancı menşei alkollü içki ele geçirildi.Konya'da, 25 pet şişe içerisinde sahte içki, Kütahya'da 76 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı./SABAH