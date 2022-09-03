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Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:09 Son Güncelleme: 3.9.2022 16:10

Ölüm, mesai yolunda yakaladı

Marmaris Belediyesi temizlik işçisi Bayram  Deniz, sabah mesaiye gitmek üzere bindiği otomobiliyle trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ölüm, mesai yolunda yakaladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bayram Deniz (50) işe gitmek üzere Beldibi'ndeki evinden otomobiline bindi. Deniz, Yeni Datça Yolu'nda otomobilin kontrolünü kaybedip, takla atarak orta refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipler sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı kurtarılan belediye işçisi hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayram Denizi'in ölüm haberini alan iş arkadaşları hastaneye koşup gözyaşı döktü. Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden belediye işçisi Deniz, memleketi Muğla'nın Denizova Mahallesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ölüm, mesai yolunda yakaladı
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