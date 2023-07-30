Ölüm peşin ceza taksitle

Antalya'nın Kemer ilçesinde, geçen yıl 28 Mayıs'ta M.N. yönetimindeki otomobil, 9 yaşındaki bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı. Ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan M.N. 27 gün sonra tahliye oldu. M.N., "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı Kemer İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Basit taksirle ölüme neden olma" suçundan 'takdiri indirim' uygulanarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrilerek 24 eşit taksite bölündü.Karara isyan eden ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini söyleyen baba Mert Demirsöz, "Bu bir kaza değil, resmen ara sokakta işlenen bir cinayet. 9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bilirkişi raporunda çocuğa ters şeritte 60-80 kilometre hızla çarptığı açıkça yer alıyor. Yerde kesinlikle fren izi yok. Araç uzun değil. Şoförün 'Onu görmedim' deme şansı yok" dedi. Anne Nebahat Demirsöz ise "Oğlumuz gitti. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de verilen ceza bizi yıprattı. Change.org'da kampanya başlattık. 17 bin civarında imza topladık. Yelkan için adalet istiyoruz" dedi.Ailenin avukatı Pınar Toğaç Bulut ise "Sözün bittiği yer. 20-30 kilometreyle gittiğini ve araç kullanırken telefon kullanmadığını iddia eden sanık, çocuğu görmediğini söylüyor ve 8 metre sürüklüyor. Arama kayıtları, GSM şirketinden istenilsin dedik, yapılmadı. Taleplerimizin hiçbirinin üzerinde durulmadı. Hâkim kendi yetkisini kullanarak komik bir cezayla davayı kapattı. Bu kazada kendi çocuğu ölmüş gibi düşünseydi, kanunu olduğu gibi uygulasaydı bu sonuç olmayacaktı" diye konuştu.