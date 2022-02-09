Ölüm rampasında feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINA ÇARPTI

Gece geç saatlerde yaşanan feci trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. Gazanfer Bilge Bulvarından Santral Kavşağına seyir halinde olan Murat Sönmez (51) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak bir kaldırıma çarpması sonucu havalandı ve bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olan sağlık merkezinin duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu adeta hurdaya dönen araçtan fırlayan Murat Sönmez'i, sağlık merkezinin içinde ağır yaralı halde buldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, burada yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.