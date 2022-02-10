Ölüm riskine rağmen işleme devam ettiler

Japonya'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen 43 yaşındaki Hiroaki Sugutani'nin, bir güzellik merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl 8 Ocak'ta, Harbiye'deki güzellik merkezine giden Sugutani, operasyon sonrası fenalaşmış, merkez yetkililerince Şişli'deki özel hastaneye kaldırılmasına rağmen kalp krizi sonucu ölmüştü.
İŞLEMİ, YARDIMCI PERSONEL YAPTI Adli Tıp ölümün, saç ekimi amacıyla uygulanan sedasyon ve lokal anestezik ilaçlara bağlı gelişen komplikasyonlar yani solunum ve dolaşım durması sonucu meydana geldiğine dair rapor verdi. Sugutami'ye yapılan saç ekimi sırasında plastik cerrahi uzmanının bulunmadığı ve uygulamanın yardımcı sağlık personeli tarafından yapıldığı belirlendi.
TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL
Soruşturma sonunda, Plastik Cerrahi Uzmanı Orhan Tuğrul ve Anesteziyoloji Uzmanı Doktor Ertan Teksöz hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak"tan dava açıldı. İddianamede, Hiroaki Sugutani'nin yapılan tıbbi uygulama sırasında reaksiyon göstermesine rağmen işlem devam edilerek, müdahalede geç kalındığı anlatıldı. Saç ekim merkezindeki işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı anlatılan iddianamede, Sugutani'nin başka bir hastaneye kaldırıldığında müdahalelerin yetersiz kaldığı belirtildi.