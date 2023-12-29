Ölüm şebekesine operasyon

Sahte kanser ilacı üretip İran'daki hastalara satarak çok sayıda çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edilen bir suç örgütü çökertildi. Laboratuvarda yapılan analizlerde sahte olduğu ortaya çıkan 10 bin tablet ilaç ele geçirildi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Muğla ve Şanlıurfa'da 28 şüpheli yakalandı. Naylon fatura keserek yolsuzluk yapan, 4 milyon liralık haksız KDV iadesi alan örgüt üyelerinin birçok suçtan 143 kaydı çıktı. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporuna göre, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020- 2022 yılları arasında İran'a usulsüz şekilde satışının yapıldığı tespit edildi. Başsavcılık raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin ilaçlar için İran vatandaşı Navıd Razaei Anvari'den 3 milyon 500 bin euro ve Ali Akbar Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin euro aldığı, KDV iadesi başvurusunda iade alınan paranın ise 1 milyon 664 bin 993 bin lira olduğu belirlendi. Yurtiçinde kayıtdışı satışı yapılan 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi ilacın 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurtdışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği, boş kutularla herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konularak başka ülkelere gönderildiği iddia edildi.