Ölüm soludular

Mersin'in Tarsus ilçesinde fare ile mücadele için evin farklı noktalarına zehir bırakan Suriye uyruklu aile faciayı yaşadı. 8 kişilik ailenin 2 çocuğu öldü, 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi 3411 Sokak'ta ikamet eden Suriye uyruklu bir aile, evlerine fare dadanması nedeniyle evin farklı noktalarına fare zehiri bıraktı. 8 kişilik aile önceki gün mide bulantısı, kusma ve ishal yaşayınca zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki Rana El Yusuf ile 4 yaşındaki Ömer El Yusuf hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem El Yusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu edildi. Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu anne, evlerinde fare olduğundan dolayı evin farklı yerlerine fare zehri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehri gördüğünü, bu zehri yemiş olabileceğini düşünerek çocukları hastaneye getirdiklerini, burada yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Rana El Yusuf'un öldüğünü ifade etti. Aynı ifadeleri kaydeden baba da kendisinin işte olduğunu, iş dönüşü yemek yedikten sonra ailece rahatsızlandıklarını belirtti.Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 4 kişinin, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.