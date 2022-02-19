Ölüm taşıyan cenaze otobüsü

Trabzon’a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı’da şarampole yuvarlandı; 3 kişi öldü, 2’si ağır 26 kişi yaralandı. Konya’da ise tur otobüsü devrildi; 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı
İstanbul'dan Trabzon'a Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan Seyfettin Yılmaz idaresindeki İBB'ye ait yolcu otobüsü, önceki gece 23.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada, Hüseyin İrfan Yazıcı, Osman Yazıcı ile Ömer Cevahir Efendioğlu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenaze sahiplerinden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olduğu tespit edildi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kazadan kurtulan yaralılar, otobüsün kaza yaptığı Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkisine gelene kadar 2 defa daha kaza atlattığını ve şoförün tecrübesiz olduğunu dile getirdi. Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde Metin Çetindaş (48) idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ 41 YARALI
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçıl, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. 41 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gittiği öğrenildi. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü gözaltına alındı
Amasya'da ise sabah saatlerinde İstanbul'dan Ordu yönüne giden Uğur Başar yönetimindeki otomobil, Şehzadeler Tüneli girişindeki beton duvara çarptı. Kazada, araçtaki Saliha Tok Başar ile oğlu Eymen Melih Başar yaşamını yitirdi. Baba Uğur Başar ve oğlu Uras Başar ise hastaneye kaldırıldı.