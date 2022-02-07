Ölüm tehditleri kardeşimi intihara sürükledi

İstanbul'da 25 Kasım 2020'de metro istasyonunda raylara atlayıp hayatına son veren Önder Buruloğlu'nun aldığı ölüm tehditleri nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Köklü ve zengin bir aileden geldiklerini belirten Önder Buruloğlu'nun ağabeyi Ali Osman Buruloğlu, savcılığa verdiği dilekçede kardeşinin, servetinin peşindeki bazı kişilerden ölüm tehditleri aldığını ve saldırılara uğradığını beliterek, "Baskı ve kovalamaca, yaptığı her türlü hukuki şikayete rağmen dinmeyince kardeşim intihara sürüklendi. Sorumlular cezalandırılsın" dedi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada intihara yönlendirme üzerine somut bir delil elde edilmediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Aile savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti.