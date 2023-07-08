Ölüm tepesine yasak geldi

NE OLMUŞTU

Burnu'nda İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da Tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı N.G. ile tatil için geçtiğimiz hafta Bozcaada'da bir otele yerleşti.

EVLENME TEKLİFİ İÇİN ÇIKTILAR

Bozcaada'da güze bir tatil geçiren çift, evlilik planları da yapıyordu. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen N.G. iddiaya göre bu teklif için Bozcaada'nın gün batımının en güzel seyredileceği yerlerinden biri olan Polente Burnu'nu seçti. N.G., sürpriz evlilik teklifi için kız arkadaşı Yeşim Demir'e o bölgede piknik yapmayı teklif etti.