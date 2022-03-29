Ölüm turunç toplarken yakaladı

Adana’da reçel yapmak için refüjde turunç toplayan 3 kadına otomobil çarptı. Karşı yola savrulan kadınlara başka bir araç daha çarptı. Üç kadın da feci şekilde yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Katliam gibi kaza, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ve kuzenleri Birsen Sonkur (52) reçel yapmak için Ali Bozdoğan Bulvarı'nda refüjde yer alan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Bu sırada otomobiliyle hızla bulvara giren Muhittin K. (23) direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkıp kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına bu kez karşı yönden gelen Serkan D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Ağır yaralanan üç kadın da olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazadan sonra araç sürücüleri Muhittin K. ile Serkan D. gözaltına alındı.
'MELEĞİM, BEBEĞİM GİTTİ'
Ayaz Kanat ve Hüseyin Ekinci, annelerini kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçirdi. Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin Ekinci, annesini taşıyan cenaze aracına dokunarak, "Anne sen bir melektin. Sensiz ne yapacağım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Üç kadın, Tuzla Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Elazığ'da, çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışan dozer uçuruma yuvarlandı. Kazada dozer operatörü Mücahit Tuğ (63) öldü. Denizli'de de mazot aldıktan sonra tarlasına gitmek için yola çıkan Ramazan A. (70) devrilen traktörünün altında kalıp yaşamını yitirdi.