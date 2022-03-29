Haberler Yaşam Haberleri Ölüm turunç toplarken yakaladı
Giriş Tarihi: 30.3.2022

Ölüm turunç toplarken yakaladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Ölüm turunç toplarken yakaladı

Adana’da reçel yapmak için refüjde turunç toplayan 3 kadına otomobil çarptı. Karşı yola savrulan kadınlara başka bir araç daha çarptı. Üç kadın da feci şekilde yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Katliam gibi kaza, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Nilüfer Kanat (41), ablası Özler Büyükmazı (44) ve kuzenleri Birsen Sonkur (52) reçel yapmak için Ali Bozdoğan Bulvarı'nda refüjde yer alan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Bu sırada otomobiliyle hızla bulvara giren Muhittin K. (23) direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkıp kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına bu kez karşı yönden gelen Serkan D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Ağır yaralanan üç kadın da olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazadan sonra araç sürücüleri Muhittin K. ile Serkan D. gözaltına alındı.



'MELEĞİM, BEBEĞİM GİTTİ'
Ayaz Kanat ve Hüseyin Ekinci, annelerini kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçirdi. Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin Ekinci, annesini taşıyan cenaze aracına dokunarak, "Anne sen bir melektin. Sensiz ne yapacağım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Üç kadın, Tuzla Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Elazığ'da, çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışan dozer uçuruma yuvarlandı. Kazada dozer operatörü Mücahit Tuğ (63) öldü. Denizli'de de mazot aldıktan sonra tarlasına gitmek için yola çıkan Ramazan A. (70) devrilen traktörünün altında kalıp yaşamını yitirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
Son dakika! Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: İzmir’de yeğenini ezen halaya kötü haber! Eymen Kara kapıya bu yüzden tutunmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölüm turunç toplarken yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA