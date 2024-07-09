Ölüm yolu, Acar çiftini hayattan kopardı

Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Gebece Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Acar ve Emine Acar öldü. Kaza, çiftten haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine, köylülerin de katıldığı bölgedeki arama çalışmasıyla ortaya çıktı. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri çiftin cenazelerini hazırlanan özel düzenekle çıkarttı. Kazanın yaşandığı Gebece Mahallesi Muhtarı Hasan Topaca, "Vatandaşların yaylalara gitmek için kullandığı bu yolda her yıl birçok ölümlü kaza yaşanıyor. Bu kaza son olsun, uçurum tarafına acil korkuluk yapılsın, başka canlar yanmasın" dedi.Amasya'da önceki gece motosikletiyle gezmeye çıkan Koray Kalender, (22) merkeze bağlı İpekköy mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan'a (12) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ve çarptığı çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yaşayan Emine Tok, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ercan K.'nın (51) kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.Kütahya'da, Mehmet Ali Şahan'ın (64) kullandığı otomobil ile Naim Şahin'in kullandığı otomobil, Tavşanlı Karayolu üzerindeki Yoncalı kavşağında çarpıştı. Sürücüler ile Mehmet Ali Şahan'ın torunu torunu Emine Şahan'ın (16) yaralı kurtulduğu kazada, Şahan'ın eşi Emine Şahan (64) ise öldü.Kastamonu'da da kamyonetinin arkasına bağladığı römorkun ipini kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı İsa Can (56) hayatını kaybetti./ SABAH